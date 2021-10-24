СМИ: Минздрав РФ разрешил вакцинировать от COVID кормящих матерей
Минздрав России исключил кормящих матерей из категорий пациентов, которым противопоказана вакцинация препаратом «Спутником V». Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины, сообщает URA.RU со ссылкой на главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врача-педиатра, доктора медицинских наук Сергея Токарева.
«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — рассказал Сергей Токарев.
Он также обратил внимание на то, что в предыдущей версии инструкции в числе противопоказаний также был указан период грудного вскармливания.
По-прежнему противопоказана вакцинация от которонавируса «Спутником V» людям с гиперчувствительностью, с тяжелыми аллергическими реакциями, с острыми хроническими заболеваниями, молодым людям в возрасте до 18-ти лет, а также пациентам с тяжелыми поствакцинальными осложнениями.
Театральный режиссер Константин Богомолов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Театре на Малой Бронной вакцинировалась уже половина сотрудников.
«Сам вакцинировался и призываю всех это сделать. У нас в театре, слава тебе Господи, нет сумасшедших теорий заговора относительно вакцины. У людей есть сомнения, страхи, но убежденных "антипрививочников" я не наблюдаю. На данный момент мы достигли уровня 50% вакцинации сотрудников, ее темпы нарастают и, думаю, что через несколько дней у нас будет 60-процентная вакцинация. Но это не значит, что мы остановимся», - пообещал Богомолов.
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