Гинцбург: «Спутник V» не будут менять под новый штамм COVID-19
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изменение состава «Спутника V» и его адаптация под новый штамм ковида не имеют смысла, сообщили «Известия».
Он отметил, что на создание и проверку нового варианта вакцины уйдет около 3-4 месяцев. По словам Гинцбурга, за это время вирус снова мутирует, и новая вакцина не будет актуальна, пишет РЕН ТВ. Как заявил ученый, лучшим решением сейчас будет привиться «Спутником V», а через время ревакцинироваться с помощью «Спутника Лайт», сообщил телеканал «360».
Ранее Александр Гинцбург рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что чем больше людей пройдет вакцинацию, тем свободнее граждане смогут передвигаться. Он подчеркнул, что переболевшим гражданам стоит проверяться каждые три месяца и привиться однокомпонентной вакциной.
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