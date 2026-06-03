Фарминдустрия в России активно развивается, а внедрение электронных рецептов для аптек на текущий момент актуально, однако вводить эту меру нужно аккуратно и поэтапно, рассказала специальному корреспонденту НСН коммерческий директор, член Совета директоров «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина на полях Петербургского экономического форума.

О разработке Минздравом механизма, предусматривающего продажу рецептурных препаратов в аптеках только при наличии электронных рецептов ранее сообщала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. В ведомстве уверены, что это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Ларина также считает, что так и врачам, и пациентам будет удобнее, но механизм нужно тщательно продумать, чтобы он помогал населению, а не создавал дополнительные сложности.