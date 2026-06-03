Убирать барьеры: Каким должно быть внедрение электронных рецептов на лекарства
Внедрение электронных рецептов на лекарства — актуальная мера, но вводить ее нужно поэтапно, рассказала спецкору НСН Ольга Ларина.
Фарминдустрия в России активно развивается, а внедрение электронных рецептов для аптек на текущий момент актуально, однако вводить эту меру нужно аккуратно и поэтапно, рассказала специальному корреспонденту НСН коммерческий директор, член Совета директоров «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина на полях Петербургского экономического форума.
О разработке Минздравом механизма, предусматривающего продажу рецептурных препаратов в аптеках только при наличии электронных рецептов ранее сообщала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. В ведомстве уверены, что это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Ларина также считает, что так и врачам, и пациентам будет удобнее, но механизм нужно тщательно продумать, чтобы он помогал населению, а не создавал дополнительные сложности.
«Электронный рецепт — это важно и актуально, это удобство как для врача, так и для пациента, но здесь необходимо поэтапное внедрение. Я думаю, Минздрав это все учтет. На наш взгляд, логичнее начать с препаратов особого учета, таких как наркотические или психотропные, и уже только после этого переходить ко всем остальным рецептурным лекарствам. Это как безналичные системы: сначала выстроили инфраструктуру, создали удобство для населения, все люди привыкли, только после этого мы уже отказались на наличных. Здесь должно происходить то же самое. Каждое нововведение, та же цифровизация, не должна создавать новый барьер, а должна, наоборот, их убирать. И не должен никто остаться без терапии, из-за того, что боится системы или не попал ко врачу», — пояснила Ларина.
Она добавила, что доля рецептурных препаратов на современном российском фармрынке составляет около 60% и будет продолжать увеличиваться.
По словам Лариной, россияне обеспечены почти всеми необходимыми препаратами, так как индустрия в стране за последние несколько лет сделала большой скачок вперед.
«Фарминдустрия в России сделала колоссальный прорыв в плане повышения доступности лекарственных препаратов. Расширяются производственные площадки, разрабатываются новые направления. На текущий момент уже большая часть жизненно-важных препаратов поставляется российским производителем. Но несмотря на это у российских производителей еще есть куда развиваться», — подчеркнула она.
Ранее геронтолог Юрий Конев в беседе с НСН предупреждал, что одновременный прием четырех и более препаратов может сильно навредить, так как смесь действующих веществ может оказаться опасным ядом.
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