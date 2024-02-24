Смертность от рака в России находится на самом низком уровне за 20 лет

Показатель смертности от онкологических заболеваний в России находится на самом низком уровне за 20 последних лет, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди на Форуме национальных достижений.

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По итогам 2023 года одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями составила 18% по сравнению с 21,7% в 2019 году.

При этом растет пятилетняя выживаемость и охват медицинскими услугами пациентов, получающих онкологическое лечение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий он отметил, речь идёт не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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