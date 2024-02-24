Смертность от рака в России находится на самом низком уровне за 20 лет
Показатель смертности от онкологических заболеваний в России находится на самом низком уровне за 20 последних лет, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди на Форуме национальных достижений.
По итогам 2023 года одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями составила 18% по сравнению с 21,7% в 2019 году.
При этом растет пятилетняя выживаемость и охват медицинскими услугами пациентов, получающих онкологическое лечение.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий он отметил, речь идёт не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru