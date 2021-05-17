Медпомощь после укуса клещей получили почти 6 тысяч клиентов «Ингосстраха»

За оказанием медицинской помощи в рамках программы страхования от укуса клеща в «Ингосстрах» в 2020 году обратились 5 742 человек, среди них 1 028 детей.

Чаще всего за медицинской помощью в связи с укусами клещей обращались жители следующих регионов: Алтайский край – 1 448 человек (25 % от всех обратившихся за медицинской помощью); Красноярский край – 1 277 человек (22 % от всех обратившихся за медицинской помощью); Ярославская область – 1 070 человек (19 % от всех обратившихся за медицинской помощью).

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«Ингосстрах» в рамках добровольного медицинского страхования предлагает программу «Клещевой энцефалит», которая включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги: консультации врачей, удаление клеща, обработку раны или места укуса, лабораторные и инструментальные исследования.

Если стационарное лечение все же понадобилось, застрахованному лицу будет организовано пребывание в отделении интенсивной терапии, оказаны реанимационные мероприятия, предоставлены лекарственные препараты и средства, необходимые для лечения. Все расходы, связанные с лечением в стационаре, оплатит страховая компания. Программа страхования предусматривает и реабилитационное лечение, показанное при тяжёлом течении заболеваний, передающихся при укусе клеща и предусмотренных программой.

Стоимость полиса на одного взрослого начинается от 150 рублей и зависит от региона проживания и количества застрахованных.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в «Ингосстрахе» от укуса клеща было застраховано более 306 тысяч человек, 68 727 из них дети. Регионами-лидерами по количеству застрахованных лиц в 2020 году стали: Челябинская область, Ярославская область и Красноярский край.

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