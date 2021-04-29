Названы симптомы укуса инфицированного клеща

По его словам, инкубационный период для основных инфекций от клещей составляет около месяца. В течение этого времени необходимо наблюдать за ребенком. Если у него появятся лихорадка, сыпь на теле, то следует обратиться к врачу, указав на факт присасывания.

Ртищев отметил, что после укуса клещ может самостоятельно отвалиться, при этом возбудитель может проникнуть в кровь.

Клещи в Московской области уже начали просыпаться. Энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский предупредил, что подцепить его можно на прогретых солнцем лесных опушках.

Клещи обитают в местах с ненарушенным верхним слоем почвы – поэтому лес довольно опасен, а вот в городском парке угрозы встретиться с клещом почти нет.

