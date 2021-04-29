Названы симптомы укуса инфицированного клеща
Лихорадка и сыпь на теле в эпидемический сезон могут говорить о том, что человека укусил инфицированный клещ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева.
По его словам, инкубационный период для основных инфекций от клещей составляет около месяца. В течение этого времени необходимо наблюдать за ребенком. Если у него появятся лихорадка, сыпь на теле, то следует обратиться к врачу, указав на факт присасывания.
Ртищев отметил, что после укуса клещ может самостоятельно отвалиться, при этом возбудитель может проникнуть в кровь.
Клещи в Московской области уже начали просыпаться. Энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский предупредил, что подцепить его можно на прогретых солнцем лесных опушках.
Клещи обитают в местах с ненарушенным верхним слоем почвы – поэтому лес довольно опасен, а вот в городском парке угрозы встретиться с клещом почти нет.
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