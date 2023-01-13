Росздравнадзор прокомментировал дефицит детского «Ибупрофена» в Москве
Более 150 тысяч упаковок с международным непатентованным наименованием «Ибупрофен» для детей в форме суспензии находится в аптеках Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
Там заявили, что жаропонижающие свечи при необходимости могут изготовить в производственных аптеках.
«Необходимо отметить, что жаропонижающие свечи с ибупрофеном, при необходимости, могут быть изготовлены в назначенной врачом дозировке, в том числе детской, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения депздрава Москвы», — отметили в ведомстве.
При этом сейчас в аптеках России еще есть запас таких свечей — почти 15 тысяч упаковок.
В Москве из-за холодной погоды увеличилась заболеваемость ОРВИ среди несовершеннолетних, что вызвало резкий рост продаж жаропонижающих средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru