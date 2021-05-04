Слух человека способен действовать, как органы зрения

Эксперты пришли к выводу, что человеческий мозг имеет систему аудиолокации для точного определения местонахождения движущих объектов. Это подтвердило нескольких тестов и изучение ушных каналов. Функции преследования перемещающегося объекта ранее относили только к зрительным органам, сообщает РИА ФАН.

На практике гипотезу подтвердили экспериментально. Ученые с помощью добровольцев доказали, что «ошибка слухового скольжения» позволяет людям ориентироваться на движущиеся источники звуков даже в темноте. Этот механизм восприятия базируется на разнице в скорости распространения колебаний воздуха и движения головы.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что коронавирус обостряет все хронические патологии организма.

«Людям, которые переболели коронавирусом, надо просто пройти качественную диспансеризацию. Это делается бесплатно. Нужно озвучить свои проблемы, чтобы состояние организма было изучено специалистами более тщательно», - посоветовал он.



