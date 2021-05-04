Слух человека способен действовать, как органы зрения
С помощью органов слуха, как и с помощью органов зрения, человек может отслеживать движение объектов, сделали вывод ученые из Нидерландов.
Эксперты пришли к выводу, что человеческий мозг имеет систему аудиолокации для точного определения местонахождения движущих объектов. Это подтвердило нескольких тестов и изучение ушных каналов. Функции преследования перемещающегося объекта ранее относили только к зрительным органам, сообщает РИА ФАН.
На практике гипотезу подтвердили экспериментально. Ученые с помощью добровольцев доказали, что «ошибка слухового скольжения» позволяет людям ориентироваться на движущиеся источники звуков даже в темноте. Этот механизм восприятия базируется на разнице в скорости распространения колебаний воздуха и движения головы.
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