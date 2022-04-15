Словения отменила требование об обязательном ношении масок

По данным агентства, правительство республики разрешило гражданам не носить медицинские маски в большинстве общественных мест. Маски по-прежнему будут обязательными в здравоохранительных учреждениях и на предприятиях социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что группа специалистов в сфере здравоохранения предложили властям республики отменить требование об обязательном ношении защитных масок во всех закрытых помещениях, за исключением медицинских и социальных учреждений.

19 февраля словенские власти приняли решение о снятии всех эпидемиологических ограничений в промышленности, торговле, туризме, гостиничном бизнесе c 21 февраля.

