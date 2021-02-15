Словацкие медики рассказали об опасности «британского» штамма COVID-19 для детей
Британский штамм коронавируса может быть особенно опасен для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Об этом рассказал главный педиатр Словакии Элена Прокопова в эфире Словацкого радио.
По ее словам, в стране увеличивается число пациентов, у которых бессимптомный COVID-19 перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к сыпи на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. Медик отметила, что отдельные случаи были выявлены еще в первую волну пандемии, но тогда медики еще не понимали, что это является осложнением после коронавируса.
Главный педиатр страны рассказала, что сейчас Минздрав Словакии собирает все данные, связанные с подобными случаями, передает РИА Новости.
Между тем, Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявили о создании сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Уголовное наказание за оскорбление ветеранов предложили ввести в России
- Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Байконур
- «Ошиблись». Медведев заявил, что не участвовал в акции с фонариками
- Словацкие медики рассказали об опасности «британского» штамма COVID-19 для детей
- Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru