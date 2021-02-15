Словацкие медики рассказали об опасности «британского» штамма COVID-19 для детей

Британский штамм коронавируса может быть особенно опасен для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Об этом рассказал главный педиатр Словакии Элена Прокопова в эфире Словацкого радио.

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По ее словам, в стране увеличивается число пациентов, у которых бессимптомный COVID-19 перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к сыпи на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. Медик отметила, что отдельные случаи были выявлены еще в первую волну пандемии, но тогда медики еще не понимали, что это является осложнением после коронавируса.

Главный педиатр страны рассказала, что сейчас Минздрав Словакии собирает все данные, связанные с подобными случаями, передает РИА Новости.

Между тем, Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявили о создании сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, передает RT.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:КоронавирусСловакия
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