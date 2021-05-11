Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca

В Словакии остановили применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

Отмечается, что приостановление процесса прохождения прививок касается тех, кто еще не был привит данным препаратом и был направлен на получение первой дозы.

Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины «Спутник V»

Накануне вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович заявил, что в ближайшие дни жители смогут привиться «Спутником V». Страна получила первую партию препарата 1 марта. По словам Матовича, исследования «Спутника V» в венгерской лаборатории, которая сертифицирована в системе OMLC и признана ЕС, показали отличные результаты.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:СловакияКоронавирусВакцина
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