Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca
В Словакии остановили применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
Отмечается, что приостановление процесса прохождения прививок касается тех, кто еще не был привит данным препаратом и был направлен на получение первой дозы.
Накануне вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович заявил, что в ближайшие дни жители смогут привиться «Спутником V». Страна получила первую партию препарата 1 марта. По словам Матовича, исследования «Спутника V» в венгерской лаборатории, которая сертифицирована в системе OMLC и признана ЕС, показали отличные результаты.
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