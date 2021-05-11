Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca

В Словакии остановили применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

Отмечается, что приостановление процесса прохождения прививок касается тех, кто еще не был привит данным препаратом и был направлен на получение первой дозы.