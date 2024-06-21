Сладость — не радость? Диетолог о том, как выбрать торт и не навредить фигуре

«Во-первых, для тех, кто бережет фигуру, торт переходит в разряд строго праздничных блюд — можно немножко съесть не больше двух раз в месяц. Частота употребления больше важна, чем качество самого торта. Во-вторых, обязательно надо смотреть на калорийность. Если меньше 200 килокалорий на 100 граммов — можно брать с легкой душой. Если не съесть его весь, ничего страшного не будет. Если калорийность больше 360 килокалорий на 100 граммов, наш кусочек будет очень маленьким. Самый худший вариант для тех, кто хочет похудеть, — это торты из слоеного теста, потому что каждый слой промазывается маслом, калорийность взлетает до небес. В-третьих, очень важно обращать внимание на срок годности, особенно летом. Сметана, сливочный крем, белковый крем очень быстро портятся на жаре. Тортик должен быть наисвежайшим, произведенным не позднее, чем вчера, потому что отравление может быть достаточно серьезным», — сказала диетолог.

Врач также пояснила, какую порцию можно себе позволить без вреда для здоровья.

«Средняя калорийность торта составляет 350 килокалорий на 100 граммов. У нас потребность в калорийности для большинства людей — 2400 килокалорий в сутки. Соответственно, чем меньше наш кусочек, тем стройнее наша талия. Если уж мы нацелились на торт, то мы устраиваем чаепитие с тортом и больше ничего не едим. Если очень хочется слишком калорийного тортика — утром на завтрак выпили стакан воды, съели кусочек какого-нибудь фрукта, чтобы поджелудочную железу правильно нацелить, и после этого можно и тортик. За рабочий день калории вы потратите. Но ни в коем случае нельзя есть торт вечером и на ночь, когда калориям деваться некуда, иначе как в жир», — добавила собеседница НСН.

Ранее диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что без вреда для здоровья можно употреблять до трех чашек кофе в день.

