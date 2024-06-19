«Жирная рыба и фрукты»: Россиянам назвали самые полезные продукты для сердца

Жирную рыбу следует есть один-два раза в неделю, а несоленые орехи необходимо есть каждый день по 30 грамм, отметила Саламатина.

Врач также порекомендовала снизить потребление пищевой соли до чайной ложки в день и минимизировать в рационе продукты с добавлением сахара. Что касается красного переработанного мяса в виде сосисок и колбас, то его следует ограничить до 350-500 грамм в неделю. Помимо этого, очень важно ограничить употребление алкоголя и нефильтрованного кофе.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила НСН, что бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и ряда других заболеваний.

