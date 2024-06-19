«Жирная рыба и фрукты»: Россиянам назвали самые полезные продукты для сердца

Правильный рацион для поддержания здоровья сердца должен содержать овощи, орехи, жирную рыбу и фрукты, рассказала врач-кардиолог, специалист «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, для правильной работы сердца важно, чтобы рацион человека преимущественно состоял из растительной, а не животной пищи. При этом обязательно, чтобы человек в день съедал не менее 200 грамм фруктов.

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Жирную рыбу следует есть один-два раза в неделю, а несоленые орехи необходимо есть каждый день по 30 грамм, отметила Саламатина.

Врач также порекомендовала снизить потребление пищевой соли до чайной ложки в день и минимизировать в рационе продукты с добавлением сахара. Что касается красного переработанного мяса в виде сосисок и колбас, то его следует ограничить до 350-500 грамм в неделю. Помимо этого, очень важно ограничить употребление алкоголя и нефильтрованного кофе.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила НСН, что бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и ряда других заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости
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