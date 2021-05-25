Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших коронавирусной инфекцией. Она заявила, что в настоящий момент есть данные об увеличении частоты осложнений у тех, кто перенёс COVID-19 – от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений, пишет РИА Новости.
Между тем, потеря обоняния у перенесших COVID-19 - не самое тяжелое осложнение. Об этом заявил профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаил Мартынов. Как пишут «Известия», по словам специалиста, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.
Как отметил врач, пациенту с инсультом иногда не успевают поставить диагноз COVID-19, поскольку сопутствующий «инсульт развился в латентную фазу инфекции».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы
- Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах
- «Белавиа» объявила о отмене рейсов в Париж и Лондон
- Mail.ru Group приобрела сервис облачного гейминга Playkey
- Мэр Нижневартовска сообщил об отставке
- Замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении крупной взятки
- Мурашко рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России изменится кардинально
- Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair
- В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 кв. м
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru