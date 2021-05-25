Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19

Между тем, потеря обоняния у перенесших COVID-19 - не самое тяжелое осложнение. Об этом заявил профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаил Мартынов. Как пишут «Известия», по словам специалиста, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.

Как отметил врач, пациенту с инсультом иногда не успевают поставить диагноз COVID-19, поскольку сопутствующий «инсульт развился в латентную фазу инфекции».

