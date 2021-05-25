Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших коронавирусной инфекцией. Она заявила, что в настоящий момент есть данные об увеличении частоты осложнений у тех, кто перенёс COVID-19 – от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений, пишет РИА Новости.

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Между тем, потеря обоняния у перенесших COVID-19 - не самое тяжелое осложнение. Об этом заявил профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаил Мартынов. Как пишут «Известия», по словам специалиста, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.

Как отметил врач, пациенту с инсультом иногда не успевают поставить диагноз COVID-19, поскольку сопутствующий «инсульт развился в латентную фазу инфекции».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Вероника СкворцоваПандемияКоронавирус
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