Ученые назвали симптомы, в шесть раз повышающие риск смерти от COVID-19

Исследование координировали ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.

Отмечается, что неврологические проблемы возникают у большинства пациентов с коронавирусом. По данным исследователей, у 82% из 3744 госпитализированных взрослых с COVID-19 имелись неврологические симптомы: головные боли, потеря обоняния или вкуса.

Наиболее часто пациентам диагностировали острую энцефалопатию (обнаружена почти у половины больных), кому (17 %), инсульт (6%). Кроме того, медики фиксировали у больных состояние измененного сознания, подавленность или, наоборот, возбуждение.

Также ученые установили, что наличие у пациента любого неврологического состояния, существовавшего до заражения COVID-19, увеличивало вдвое риск развития связанных с вирусом неврологических осложнений.

По данным исследователей, реабилитация выздоровевших после коронавируса пациенты с неврологическими симптомами проходит тяжелее, и долгосрочные перспективы их полного выздоровления более неопределенные.

Ранее группа европейских ученых разработала способ выявления пациентов, которым угрожает тяжелое течение COVID-19. Биомаркером для выявления таких больных может служить количество Т-лимфоцитов в крови, сообщает «Свободная пресса».

