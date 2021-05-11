Ученые назвали симптомы, в шесть раз повышающие риск смерти от COVID-19
Риск смерти от коронавирусной инфекции возрастает в шесть раз при наличии у пациента неврологических осложнений, следует из итогов глобального анализа Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID). Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Network Open.
Исследование координировали ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.
Отмечается, что неврологические проблемы возникают у большинства пациентов с коронавирусом. По данным исследователей, у 82% из 3744 госпитализированных взрослых с COVID-19 имелись неврологические симптомы: головные боли, потеря обоняния или вкуса.
Наиболее часто пациентам диагностировали острую энцефалопатию (обнаружена почти у половины больных), кому (17 %), инсульт (6%). Кроме того, медики фиксировали у больных состояние измененного сознания, подавленность или, наоборот, возбуждение.
Также ученые установили, что наличие у пациента любого неврологического состояния, существовавшего до заражения COVID-19, увеличивало вдвое риск развития связанных с вирусом неврологических осложнений.
По данным исследователей, реабилитация выздоровевших после коронавируса пациенты с неврологическими симптомами проходит тяжелее, и долгосрочные перспективы их полного выздоровления более неопределенные.
Ранее группа европейских ученых разработала способ выявления пациентов, которым угрожает тяжелое течение COVID-19. Биомаркером для выявления таких больных может служить количество Т-лимфоцитов в крови, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче России секретных данных
- СБУ: У границ Украины находятся 100 тысяч российских военных
- Минпросвещения РФ окажет помощь пострадавшим в результате стрельбы в Казани
- Ученые назвали симптомы, в шесть раз повышающие риск смерти от COVID-19
- Президент Литвы рассказал о способе сдерживания РФ
- Госдума приняла законопроект о распространении единого налогового платежа на организации и ИП
- Бельгия с 9 июня ослабит карантин из-за COVID-19
- Володин: Иностранные депутаты приезжают в РФ на вакцинацию «Спутником V»
- Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca
- ВМС Украины провели учения в Черном море с американским кораблем береговой охраны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru