Иммунолог рассказал о новом препарате против COVID-19 от ФМБА

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что разработка препаратов на основе РНК-интерференци ведётся уже давно, однако ни один пока ещё официально не зарегистрирован.

ФМБА разрабатывает вакцину против всех видов COVID-19

Он напомнил, что механизм подобных препаратов предполагает блокировку синтеза «ненужных» белков, лишая вирус возможности распространяться по организму.

По его словам, фактически первым таким препаратом является «МИР 19» от Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА), который в настоящее время проходит клинические исследования на ранних стадиях и «внушает определенные надежды».

«Панацеей он точно не станет, но, возможно, сыграет какую-то положительную роль, но пока мы и это не можем утверждать», – добавил Крючков в эфире «Радио 1».

Ранее в пресс-службе ФМБА заявили, что регистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца текущего года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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