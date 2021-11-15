Иммунолог рассказал о новом препарате против COVID-19 от ФМБА
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что разработка препаратов на основе РНК-интерференци ведётся уже давно, однако ни один пока ещё официально не зарегистрирован.
Он напомнил, что механизм подобных препаратов предполагает блокировку синтеза «ненужных» белков, лишая вирус возможности распространяться по организму.
По его словам, фактически первым таким препаратом является «МИР 19» от Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА), который в настоящее время проходит клинические исследования на ранних стадиях и «внушает определенные надежды».
«Панацеей он точно не станет, но, возможно, сыграет какую-то положительную роль, но пока мы и это не можем утверждать», – добавил Крючков в эфире «Радио 1».
Ранее в пресс-службе ФМБА заявили, что регистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца текущего года, сообщает RT.
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