Ситуацию с COVID-19 в Москве назвали напряженной
Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, «коронавирус никуда не исчез», цифры заболеваемости не радуют. Ракова также отметила, что уровень заболеваемости будет периодически повышаться или понижаться.
За последние сутки в Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Свободная пресса». В тройку антирейтинга входят Санкт-Петербург (739) и Московская область (648). В целом по стране зарегистрировано за сутки 9 462 заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru