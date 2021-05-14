Ситуацию с COVID-19 в Москве назвали напряженной

По ее словам, «коронавирус никуда не исчез», цифры заболеваемости не радуют. Ракова также отметила, что уровень заболеваемости будет периодически повышаться или понижаться.

За последние сутки в Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Свободная пресса». В тройку антирейтинга входят Санкт-Петербург (739) и Московская область (648). В целом по стране зарегистрировано за сутки 9 462 заболевших.

