Система экспресс-диагностики гепатита появится в 2023 году
Система, позволяющая выявить вирус гепатита за 15–30 минут, появится в России в 2023 году. Это станет возможным, благодаря разработкам Центрального Научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора. Сейчас там создаются наборы реагентов для быстрого выявления ДНК вируса гепатита B и РНК вируса гепатита С.
Об этом «Известиям» рассказал руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИЭ Вадим Петров. Он отметил, что новая разработка сократит время проведения анализа в 3 – 6 раз. Систему диагностики гепатита В планируется начать внедрять в производство уже в первом квартале будущего года.
После этого в течении максимум двух месяцев должны состояться испытания. Документы на регистрацию планируется подать в Росздравнадзор в мае–июне.
Более простой и быстрый анализ на выявление вируса даст больше шансов справится с ним до перехода заболевания в хроническую стадию. Это главная опасность гепатитов, подчеркнул академик РАН Вадим Покровский.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», гепатит А и ротавирус возглавили список инфекций, которыми отдыхающие чаще всего заражаются на российских курортах.
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