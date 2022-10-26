Система экспресс-диагностики гепатита появится в 2023 году

Система, позволяющая выявить вирус гепатита за 15–30 минут, появится в России в 2023 году. Это станет возможным, благодаря разработкам Центрального Научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора. Сейчас там создаются наборы реагентов для быстрого выявления ДНК вируса гепатита B и РНК вируса гепатита С.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИЭ Вадим Петров. Он отметил, что новая разработка сократит время проведения анализа в 3 – 6 раз. Систему диагностики гепатита В планируется начать внедрять в производство уже в первом квартале будущего года.