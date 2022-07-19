«Черноморская лихорадка»: Как спастись от вирусов и инфекций на российских курортах
Главные опасности летнего отдыха таятся в водоемах и продуктах, сказала в эфире НСН Татьяна Романенко, а Николай Малышев поделился рецептом чудодейственного раствора.
Врачи, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассказали россиянам, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и других водоемах.
Ранее «Известия» составили рейтинг инфекций, которыми заражаются туристы на российских курортах. В ТОП-5 вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передающиеся половым путем.
«Летом наш отдых на море могут омрачить вспышки инфекционных заболеваний. В жаркое время года кишечные инфекции не так уж редки, это может быть связано с быстро портящимися продуктами. Это могут быть дизентерия, сальмонеллез. Продукт, не представлявший опасности, при неправильном хранении становится опасным. Проявление этих болезней – интоксикация, лихорадка, повышение температуры, рвота и жидкий стул», - сказала «Радиоточке НСН» врач-терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
По ее словам, другая группа инфекций подстерегает россиян в самой воде.
«Другая группа – это вирусные инфекции. Здесь источником заражения могут быть не только продукты, но и вода, водоемы, бассейны. Здесь для нас представляют опасность вирусные инфекции, возбудителями которых являются ротавирусы, энтеровирусы и другие вирусы, проявлением которых могут быть как кашель, боль в горле, так и нарушения работы пищеварительной системы: повышение температуры, рвота и понос», - отметила врач-терапевт.
Романенко также указала, что должно быть в аптечке отдыхающего на море туриста.
«В аптечке обязательно должны быть препараты, которые помогут снять температуру, жаропонижающие, болеутоляющие, противоаллергические, а также средства первой помощи для обработки ран, антисептики, активированный уголь или другие энтеросорбенты. Если брать наш любимый активированный уголь, его должно быть достаточное количество - в пропорции одна таблетка на 10 кг, мы его разжевываем, измельчаем и запиваем водой», - посоветовала она.
Со своей стороны, врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев поделился с «Радиоточкой НСН» рецептом раствора, спасающего от диареи.
«Лечение должно быть назначено врачом, самолечением тут нечего заниматься. Если диарея, надо больше пить, лучше всего раствор: на литр воды столовая ложка сахара и чайная ложка соли. До прихода врача этот раствор можно пить часто, но понемножку. Очень распространены кишечные, ротавирусные заболевания, они захватывают все возрасты и протекают довольно выраженно. Были времена, когда осенью у нас много детей лежали с гепатитом А, но сейчас и прививки есть, и гигиена лучше стала», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал «Радиоточке НСН», где россияне могут этим летом бюджетно отдохнуть за 30-50 тыс. рублей.
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