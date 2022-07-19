«Черноморская лихорадка»: Как спастись от вирусов и инфекций на российских курортах

Врачи, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассказали россиянам, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и других водоемах.

Ранее «Известия» составили рейтинг инфекций, которыми заражаются туристы на российских курортах. В ТОП-5 вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передающиеся половым путем.