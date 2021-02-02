Химиотерапевт: cинтетика повышает риск развития рака

Базылев отметил, что сегодня отсутствуют доказательства того, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак, однако призвал избегать длительного ношения синтетической одежды, а также использовать постельное белье из натуральных материалов.

Главной причиной онкологических заболеваний врач и телеведущий Александр Мясников назвал табачный дым. По его словам, практически каждый второй – 40% - онкологических больных получили это заболевание от контакта с табаком.

