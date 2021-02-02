Химиотерапевт: cинтетика повышает риск развития рака

В синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, сообщил «Пятому каналу» химиотерапевт Андрей Базылев.

По словам эксперта, при изготовлении искусственной материи используется полиэстер, который представляет собой разновидность пластика. В такую ткань добавляют формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Они способны вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами.

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Базылев отметил, что сегодня отсутствуют доказательства того, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак, однако призвал избегать длительного ношения синтетической одежды, а также использовать постельное белье из натуральных материалов.

Главной причиной онкологических заболеваний врач и телеведущий Александр Мясников назвал табачный дым. По его словам, практически каждый второй – 40% - онкологических больных получили это заболевание от контакта с табаком.

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