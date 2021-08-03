Симптомы коронавируса у переболевших могут сохраняться до полугода
Больше 70% пациентов, которые переболели COVID-19, пожаловались на длительные симптомы коронавируса после выздоровления, пишут «Известия» со ссылкой на ученых Стэнфордского университета.
Эксперты собрали результаты 45 различных исследований и пришли к выводу о том, что переболевшие испытывают одышку, быстро утомляются и плохо спят.
Среди других последствий болезни — депрессия, потеря обоняния, боли в груди, лихорадка, когнитивные расстройства, ухудшение памяти и трудности с концентрацией внимания.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какие осложнения могут быть при так называемом «длинном коронавирусе».
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