Госдума разрешила регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов

Документом предусмотрено, что региональные власти могут ввести запрет в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Также отмечается, что о намерении принять соответствующее решение субъекты РФ должны будут уведомить Росалкогольтабакконтроль, который будет публиковать список таких регионов на своём сайте.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что запрещать вейпы необходимо на федеральном уровне, иначе эффекта не будет.

