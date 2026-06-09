Госдума разрешила регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов
Депутаты Госдумы приняли закон, который наделяет регионы РФ полномочиями по запрету вейпов. Об этом со ссылкой на нижнюю палату парламента сообщает RT.
Документом предусмотрено, что региональные власти могут ввести запрет в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Также отмечается, что о намерении принять соответствующее решение субъекты РФ должны будут уведомить Росалкогольтабакконтроль, который будет публиковать список таких регионов на своём сайте.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что запрещать вейпы необходимо на федеральном уровне, иначе эффекта не будет.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума разрешила регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов
- Александр Петров заявил, что сможет жить только в России
- Лучше - котлован: Почему сдача квартир в аренду стала невыгодной
- Песков рассказал, когда Кремль поздравит Пашиняна с победой на выборах
- Песков: США не доводили до РФ детали беседы Уиткоффа и Кушнера с Зеленским
- «Латают дыры»: HR-эксперт объяснила погоню работодателей за бывшими сотрудниками
- Скорсезе и Кэмерон в деле: Режиссер раскрыл, как снимали нашумевший ИИ-фильм для Канн
- МИД Китая раскритиковал планы Евросоюза по задержанию танкеров с нефтью России
- «Будут ошибки»: Россиянам рассказали, сколько учатся настоящие психологи
- «Размытая дисциплина»: Как выбрать хорошего психолога