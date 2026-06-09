Госдума разрешила регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов

Депутаты Госдумы приняли закон, который наделяет регионы РФ полномочиями по запрету вейпов. Об этом со ссылкой на нижнюю палату парламента сообщает RT.

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Документом предусмотрено, что региональные власти могут ввести запрет в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Также отмечается, что о намерении принять соответствующее решение субъекты РФ должны будут уведомить Росалкогольтабакконтроль, который будет публиковать список таких регионов на своём сайте.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что запрещать вейпы необходимо на федеральном уровне, иначе эффекта не будет.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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