ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

На 32-й минуте хозяев вперёд вывел Матия Попович, однако на 63-й минуте Максим Витюгов сравнял счёт.



Перед этой игрой ЦСКА уже имел один матч в активе: в первом туре команда обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Крылья Советов» в дебютном туре сыграли вничью с московским «Динамо» – 0:0.



В третьем туре, 8 августа, ЦСКА отправится в гости к «Ростову», а «Крылья Советов» в тот же день примут «Балтику», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

