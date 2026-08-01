ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
ЦСКА не смог одержать победу в домашнем матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» – встреча завершилась вничью 1:1.
На 32-й минуте хозяев вперёд вывел Матия Попович, однако на 63-й минуте Максим Витюгов сравнял счёт.
Перед этой игрой ЦСКА уже имел один матч в активе: в первом туре команда обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Крылья Советов» в дебютном туре сыграли вничью с московским «Динамо» – 0:0.
В третьем туре, 8 августа, ЦСКА отправится в гости к «Ростову», а «Крылья Советов» в тот же день примут «Балтику», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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