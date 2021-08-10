Семья антипрививочников в Португалии умерла от COVID-19

В Португалии от коронавируса умерла целая семья противников вакцинации. Об этом рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш, пишет издание The Guardian.

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По словам мужчины его мать, отец и брат отказались делать себе прививки против COVID-19, став жертвами пропаганды противников вакцинации. В течение недели все они заразились коронавирусом и скончались.

Гонсалвеш заявил, что решил рассказать об этой трагической истории в надежде, что опыт его семьи заставит противников вакцинации сделать прививку.

Между тем инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что постковидный синдром чаще всего развивается у пациентов, перенесших заболевание в легкой или бессимптомной форме, передает Ura.ru.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПортугалия
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