Семья антипрививочников в Португалии умерла от COVID-19
В Португалии от коронавируса умерла целая семья противников вакцинации. Об этом рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш, пишет издание The Guardian.
По словам мужчины его мать, отец и брат отказались делать себе прививки против COVID-19, став жертвами пропаганды противников вакцинации. В течение недели все они заразились коронавирусом и скончались.
Гонсалвеш заявил, что решил рассказать об этой трагической истории в надежде, что опыт его семьи заставит противников вакцинации сделать прививку.
Между тем инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что постковидный синдром чаще всего развивается у пациентов, перенесших заболевание в легкой или бессимптомной форме, передает Ura.ru.
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