В Госдуме бьют тревогу из-за износа общественного транспорта в регионах

Сегодня в регионах не хватает средств на развитие общественного транспорта, поэтому таксисты-частники должны быть включены в систему, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

«У нас доля пассажиропотока должна вырасти с 54% до 69% к 2030 году, при этом у нас износ автобусов сегодня такой, что старше 10 лет – почти 46%. Средний возраст трамваев превышает 20 лет. В среднем человек должен будет перемещаться 15 тысяч километров в год на общественном транспорте, транспортная подвижность должна увеличиться почти вдвое. Как это обеспечить? Если посмотреть бюджет, обеспечения этих показателей там не видно. Если сослаться на муниципальные бюджеты, то тем более. Денег у муниципалитетов на это нет. Как перемещаться жителям? Я уже не говорю про развлечения, а обычные вещи: учеба, больница. Помочь в этом случае могут только частники на своей машине, это не такси, это подвозчики. В Курганской области, например, средний чек – 260 рублей, в Москве – уже более тысячи. Поэтому это доступный транспорт», - рассказал он.

В начале 2026 года проблемы в сфере общественного транспорта в Москве и других регионах России вызвали активное общественное обсуждение. Из-за аномальных морозов время зарядки электробусов значительно увеличилось, автобусы в малых городах и в удалённых районах не могли выйти на линию.

Жители столицы и крупных городов отмечают кратный рост цен на такси, в то время как по стране в целом и более удалённых регионах фиксируется рост на 20-30%. Также ухудшилась ситуация с ожиданием автомобиля. Эксперты связывают это с тем, что в больших городах количество машин и водителей в таксопарках ограничено, поэтому они лишены возможности адаптироваться к погодным аномалиям и транспортным коллапсам.

«Объединение самозанятых России» предлагает председателю Правительства Российской Федерации М. B. Мишустину скорректировать Транспортную стратегию до 2030 года с учётом самозанятых на личных автомобилях как важного фактора обеспечения транспортной доступности.

