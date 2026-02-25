ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Брянской области
25 февраля 202610:05
Украинские дроны-камикадзе атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, Киев наносит удары по мирным населенным пунктам и уничтожает гражданские объекты.
«В результате удара по фельдшерско-акушерскому пункту здание полностью уничтожено», - написал Богомаз.
Никто не пострадал, отмечает RT.
Ранее БПЛА атаковали брянское село Новая Погощь, было повреждено здание школы. Как уточнял Богомаз, пострадавших нет.
