Российская саблистка Таллада стала чемпионкой Европы среди юниорок
25 февраля 202610:58
Саблистка из России Карина Таллада завоевала золотую медаль чемпионата Европы среди юниорок по фехтованию.
В финале россиянка победила Амалию Ковалиу из Румынии со счетом 15:13. Бронзу на первенстве получила россиянка Александра Михайлова.
Чемпионат проходит в Тбилиси, он завершится 27 февраля. Российские спортсмены выступают под национальным флагом.
