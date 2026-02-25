Российская саблистка Таллада стала чемпионкой Европы среди юниорок

Саблистка из России Карина Таллада завоевала золотую медаль чемпионата Европы среди юниорок по фехтованию.

В финале россиянка победила Амалию Ковалиу из Румынии со счетом 15:13. Бронзу на первенстве получила россиянка Александра Михайлова.

Чемпионат проходит в Тбилиси, он завершится 27 февраля. Российские спортсмены выступают под национальным флагом.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
