В ФМБА рассказали о готовности трех вакцин от колоректального рака
Три пептидные вакцины от колоректального рака создали в России. Об этом заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, передает РИА Новости.
По ее словам, национально-научные клинические центры в городе Одинцово уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от такого вида рака.
«И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить ... К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет», - рассказала Яковлева.
Она подчеркнула необходимость масштабирования процесса.
Ранее в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина сообщили, что персонализированную онковакцину внедрят в широкую клиническую практику после клинических испытаний и подтверждения ее эффективности.
