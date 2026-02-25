Как самозанятые водители заменили общественный транспорт

Самозанятые водители сегодня в большинстве случаев заменяют общественный транспорт, заявил руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов в пресс-центре НСН.

«По оценкам экспертов, сейчас в России 1,5 млн профессиональных водителей, занятых в перевозках на регулярной основе, и 5 млн частников. Опрос 17 тысяч частных самозанятых водителей показал: 80% из них выполняют функцию общественного транспорта в определенных обстоятельствах – часы пик, плохую погоду. 30% из них делают это добровольно. А 23% выполняют такие заказы по пути», - отметил он.

По его словам, дополнительные барьеры в отрасли мешают водителям выполнять свою функцию, но никак не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах.

«Мы также спросили, что мешает выполнять заказы: 15% - внесение личного автомобиля в реестр такси. В этом случае стоимость автомобиля на вторичном рынке будет существенно снижена, вне зависимости от количества выполненных заказов. 5% назвали необходимость проходить медицинские или технические осмотры. Вчера состоялся круглый стол в «Деловой России». Там прозвучало, что в Москве приобретают путевые листы с проставленными отметками осмотра, который по факту не проходили. Если в Москве такое есть, то что мы можем говорить о регионах, где такой инфраструктуры в принципе нет? Водители должны ежедневно играть в игру «Час бюрократа», чтобы проставить эти отметки. А если такой возможности нет, то водитель будет нарушать закон», - пояснил собеседник НСН.

«Объединение самозанятых России» предлагает председателю Правительства Российской Федерации М. B. Мишустину скорректировать Транспортную стратегию до 2030 года с учетом самозанятых на личных автомобилях как важного фактора обеспечения транспортной доступности.

