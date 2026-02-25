Частных водителей призвали включить в Транспортную стратегию
Водители на личных автомобилях дополняют систему общественного транспорта, выполняют значимую социальную функцию, заявил НСН Иван Литвинов.
В Транспортную стратегию до 2030 необходимо включить услуги частных водителей на личных автомобилях как отдельную транспортную услугу наряду с такси и каршерингом, заявил руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов в пресс-центре НСН.
«Январский опрос Russian Field показал, что 33% не устраивает состояние общественного транспорта, а 3% сообщают, что его нет совсем. 61% сообщил, что частные водители на личных автомобилях могут выполнять функцию общественного транспорта, и такой сервис им удобный. В транспортной стратегии есть такое определение, как «паратранзит»: это набирающий популярность тренд. В этот параметр входит такси и каршеринг, и на долю паратранзита в России приходится от 6% до 10% всех пассажирских перевозок. Мы же считаем, что пассажирские перевозки частных водителей на личных автомобилях – естественный элемент паратранзита, поскольку дополняет систему общественного транспорта, выполняет значимую социальную функцию. Наше предложение – внести в Транспортную стратегию до 2030 года с перспективой до 2035 года услуги частных водителей на личных автомобилях как отдельную транспортную услугу наряду с такси и каршерингом», - рассказал он.
В законе необходимо отдельно прописать водителей такси на своих машинах, чтобы учитывать их права и вписать в транспортную систему, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.
