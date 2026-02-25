В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена

ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде региона было предотвращено преступление в отношении предпринимателя, гражданина РФ, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, отмечает RT. Силовики задержали заказчика убийства - россиянина 1975 года рождения, пытавшегося передать деньги исполнителю.

По данным следствия, заказчик планировал преступление из-за долга в 15 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело об организации убийства. Заказчик заключен под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами в преддверии Дня защитника Отечества.

