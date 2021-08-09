В США назвали процент людей с тяжелой течением COVID после вакцинации

Согласно данным Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), процент таких людей составляет менее 0,01%, передает ТАСС.

Отмечается, что в США из 164 млн жителей, прошедших вакцинацию, 1507 человек (0,001%) умерли после заражения коронавирусом и 7101 (0,005%) перенесли болезнь в тяжелой форме. В Центрах также указали, что около 74% тяжелых пациентов были в возрастной категории старше 65 лет.

