В США назвали процент людей с тяжелой течением COVID после вакцинации
В США назвали процент жителей США, которые имели тяжелую форму течения коронавируса или скончались при заражении после полной вакцинации.
Согласно данным Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), процент таких людей составляет менее 0,01%, передает ТАСС.
Отмечается, что в США из 164 млн жителей, прошедших вакцинацию, 1507 человек (0,001%) умерли после заражения коронавирусом и 7101 (0,005%) перенесли болезнь в тяжелой форме. В Центрах также указали, что около 74% тяжелых пациентов были в возрастной категории старше 65 лет.
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