«Город для человека»: Москвичам рассказали о возможностях органов соцзащиты
В социальной сфере появились новые подходы, которые формируются вокруг человека, сказал в эфире НСН Алексей Володин.
В столице созданы все условия, чтобы оказывать горожанам адресную, персонализированную и комплексную поддержку сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.
«Понятие «социальный город» можно перевести как город для человека. Например, в части поддержки москвичей с ограниченными возможностями здоровья. В столице проживает около миллиона человек с инвалидностью, 48 000 их них – это дети с инвалидностью. Им непросто даже в бытовых ежедневных делах. Мы пытаемся их поддержать, развивать систему комплексной помощи. Люди с инвалидностью могут обратиться за получением материальной помощи, технических средств реабилитации, за программами по выездной реабилитации, санаторно-курортному лечению. Горожане с ограниченными возможностями здоровья проходят курс реабилитации, и мы помогаем им и в трудоустройстве, оказываем психологическую поддержку, то есть столичная соцзащита представляет у нас комплексную поддержку нашим горожанам с инвалидностью» - рассказал он.
По его словам, органы соцзащиты техническими средствами реабилитации обеспечивают в столице порядка 23 000 москвичей ежегодно.
«В конце 2021 года мы открыли электронный вид сервиса – через портал «Мос.ру» можно подать заявку на получение или компенсацию за приобретение технического средства реабилитации. Мы, конечно, развиваем не только наши профильные направления. Новые подходы формируются вокруг человека, например, в службе ранней помощи. Эта служба в прошлом году претерпела изменения и проводит большую работу по поддержке семей с детьми, имеющими особенности развития. Уникальность службы ранней помощи в Москве в том, что с момента обращения мы предоставляем семье персонального координатора, который сопровождает семью и старается решить все возможные вопросы, которые у семьи возникают на разных жизненных этапах. У нас только в 2021 году было оказано более 30 000 услуг», - отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Он также рассказал о проекте «Новые возможности», который заработал в Москве с прошлого года.
«Это проект по поддержке граждан, переживших ампутацию или тех, у кого планируется плановая ампутация. За каждым нашим участником закрепляется консультант, который ведет и всё показывает. У нас ребята сами с ампутацией являются консультантами. Они показывают, что, несмотря на сложную, перевернувшуюся в один миг жизнь человека, он не остаётся один. Мы стараемся поддержать его и психологически и реабилитационно. И здесь очень важна связка и хирурга, и протезиста, и терапевта, и реабилитолога», - подчеркнул Володин.
Ранее замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер в эфире НСН отметил, что в городе проводится специальное обучение для членов семей пожилых граждан и людей с тяжелыми заболеваниями.
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