«Город для человека»: Москвичам рассказали о возможностях органов соцзащиты

По его словам, органы соцзащиты техническими средствами реабилитации обеспечивают в столице порядка 23 000 москвичей ежегодно.

«В конце 2021 года мы открыли электронный вид сервиса – через портал «Мос.ру» можно подать заявку на получение или компенсацию за приобретение технического средства реабилитации. Мы, конечно, развиваем не только наши профильные направления. Новые подходы формируются вокруг человека, например, в службе ранней помощи. Эта служба в прошлом году претерпела изменения и проводит большую работу по поддержке семей с детьми, имеющими особенности развития. Уникальность службы ранней помощи в Москве в том, что с момента обращения мы предоставляем семье персонального координатора, который сопровождает семью и старается решить все возможные вопросы, которые у семьи возникают на разных жизненных этапах. У нас только в 2021 году было оказано более 30 000 услуг», - отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Он также рассказал о проекте «Новые возможности», который заработал в Москве с прошлого года.



«Это проект по поддержке граждан, переживших ампутацию или тех, у кого планируется плановая ампутация. За каждым нашим участником закрепляется консультант, который ведет и всё показывает. У нас ребята сами с ампутацией являются консультантами. Они показывают, что, несмотря на сложную, перевернувшуюся в один миг жизнь человека, он не остаётся один. Мы стараемся поддержать его и психологически и реабилитационно. И здесь очень важна связка и хирурга, и протезиста, и терапевта, и реабилитолога», - подчеркнул Володин.



Ранее замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер в эфире НСН отметил, что в городе проводится специальное обучение для членов семей пожилых граждан и людей с тяжелыми заболеваниями.

