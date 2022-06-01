Опасно для жизни: Диетолог раскрыла вредные свойства мёда

Мёд может быть небезопасен даже для полностью здорового человека. Причём, при некоторых заболеваниях, употребление данного продукта жизнедеятельности пчёл вообще запрещено.

О том, когда мёд может быть вредным «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина. Прежде всего, по её словам, следует помнить, что он во многом схож с сахаром.

«Мед — это углевод, у него высокий гликемический индекс, хотя в данном продукте есть микро- и макроэлементы, аминокислоты и ферменты. Для людей с лишним весом, у кого есть инсулинорезистентность или диабет, мёд - опасный продукт», отметила эксперт.

Ещё одна опасность подстерегает любителей мёда при употреблении его с горячим чаем. Дело в том, что в мёде при нагревании появляются канцерогены, предупредила диетолог:

«Даже если мы его просто кладем в горячий чай, то от него никаких ферментов не остается, он теряет свою пользу и не просто становится сахаром, но и проявляет канцерогенные токсические свойства. Здоровый человек может съесть пару чайных ложек мёда в день, рассасывая с чаем или добавляя в творог и йогурты».

Кроме того, диетолог не советует употреблять чай с медом перед выходом на мороз из-за высокого риска получить простуду.

