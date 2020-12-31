Самые подробные ответы о вакцинации от COVID-19 опубликованы mos.ru

В Москве прививочные пункты, открытые на базе городских взрослых поликлиник, будут работать и в новогодние праздники. Вакцинироваться смогут горожане старше 60 лет, работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.

Жители столицы смогут получить вакцину «Спутник V», она безопасна для граждан старшего поколения. Кроме того, препарат не запрещен и тем, кто уже переболел коронавирусом.