Самые подробные ответы о вакцинации от COVID-19 опубликованы mos.ru
В Москве прививочные пункты, открытые на базе городских взрослых поликлиник, будут работать и в новогодние праздники. Вакцинироваться смогут горожане старше 60 лет, работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.
Жители столицы смогут получить вакцину «Спутник V», она безопасна для граждан старшего поколения. Кроме того, препарат не запрещен и тем, кто уже переболел коронавирусом.
При этом она противопоказана беременным и кормящим, а также тем, кто болен или недавно болел ОРВИ.
Для того, чтобы сделать прививку, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно на сайте mos.ru, а также через emias.info, мобильное приложение «Госуслуги Москвы», приложение «Моя Москва» и в информационных киосках городских поликлиник.
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