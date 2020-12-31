В России зафиксировано почти 28 тысяч новых случаев коронавируса
31 декабря 202011:10
За последние сутки в России зафиксировано 27 747 новых случаев коронавирусной инфекции. Зараженные выявлены в 85 регионах. У 15% из них отсутствуют клинические проявления болезни.
Умерли за сутки 593 пациента. Выздоровевших отмечено больше, чем новых заболевших - 28 922 человека.
В российской столице зараженных за сутки прибавилось на 6566 человек, пишет «Свободная пресса». В Санкт-Петербурге - 3758.
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Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 747 / сут.
Умерли
57 019+593 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+28 922 / сут.
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31 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru