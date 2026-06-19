СМИ: Пентагону нужно $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном
Военному министерству США требуется $80 млрд дополнительного финансирования из-за военной операции против Ирана и других расходов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, первый заместитель военного министра Стивен Файнберг провел телефонные беседы с членами Конгресса и уведомил их о нуждах министерства. В Пентагоне предупредили, что у ведомства могут закончиться средства уже летом, если законодатели не утвердят дополнительное финансирование.
Газета отмечает, что при отсутствии средств американским военным придется сократить ряд программ, в том числе учения.
Ранее Пентагон анонсировал шестимесячный аудит размещения военных США в Европе, пишет 360.ru.
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