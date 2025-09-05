«Тренду гель-лаков, наверное, больше 7 лет. Это самая распространенная процедура в бьюти-индустрии. Тут надо разбираться, нет ли там какой-то экономической, либо политической подоплеки. Скорее всего, это все в таких микродозах, что вряд ли может навредить, тем более, что ногтевая пластина защищает ноготь. Поэтому я думаю, что там больше придуманного. Мне кажется, надо искать проблему глубже. Если мы уже до этого дошли, не исключено, что гель-лаки просто ждет эволюция. Да, в первых образцах могли быть добавлены сильные фиксаторы для качества, но сейчас все производства пойдут на революционный шаг и будут искать заменители. Я думаю, это еще может быть связано с трендом красоты и здоровья. Сейчас клиентам не все равно, чем красить волосы и ногти. Для клиента это вообще будет супер, для производителей - проблема, потому что это другие формулы, а для химиков новая работа. А мастерам, мне кажется, будет здорово, если они будут иметь качественный продукт», - рассказал он.

При этом Стоянов отметил, что сегодня клиенты стали более осознанными и посоветовал не стесняться самим выяснять состав лака и задавать подобные вопросы в салонах.

«Есть гелевое покрытие, есть шеллак - в России он больше популярен. И все. Бьюти-сфера быстро развивается, технологии идут вперед. Вообще клиент сейчас умный. Я бы даже сказал во многом может быть образованнее, чем мастера. А вообще стоит читать этикетки, спрашивать салоны, своих мастеров, что они знают про продукцию и пользоваться безопасными составами. Тут ответственность и на салоне, и на производителе, и на клиенте», - подытожил он.

Ранее врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко заявила, что ультрафиолетовые (UV) лампы для высушивания гель-лака на ногтях могут повысить риск развития рака кожи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

