С 15 января в Орловской области отменят систему QR-кодов
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что намерен внести предложение об отмене системы QR-кодов в регионе, сообщает RT.
Как ожидается, от электронных кодов в области откажутся с 15 января. «Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение на региональном штабе, чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили», — сказал глава региона.
По его словам, до изменения ситуации с COVID-19 в регионе нет смысла сохранять систему QR-кодов.
Тем временем, власти Забайкальского края ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Отмечается, что QR-коды потребуются покупателям при расчете на кассе.
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