С 15 января в Орловской области отменят систему QR-кодов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что намерен внести предложение об отмене системы QR-кодов в регионе, сообщает RT.

В Севастополе отменили требование QR-кодов при заселении в отели

Как ожидается, от электронных кодов в области откажутся с 15 января. «Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение на региональном штабе, чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили», — сказал глава региона.

По его словам, до изменения ситуации с COVID-19 в регионе нет смысла сохранять систему QR-кодов.

Тем временем, власти Забайкальского края ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Отмечается, что QR-коды потребуются покупателям при расчете на кассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры