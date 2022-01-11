С 15 января в Орловской области отменят систему QR-кодов

Как ожидается, от электронных кодов в области откажутся с 15 января. «Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение на региональном штабе, чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили», — сказал глава региона.

По его словам, до изменения ситуации с COVID-19 в регионе нет смысла сохранять систему QR-кодов.

Тем временем, власти Забайкальского края ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Отмечается, что QR-коды потребуются покупателям при расчете на кассе.

