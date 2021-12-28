В Севастополе отменили требование QR-кодов при заселении в отели
Власти Севастополя объявили об отмене требования предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса при заселении в отели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ губернатора города.
Данное требование вступило в силу с 16 июля текущего года. Накануне в городе был отменен режим QR-кодов в кинотеатрах, театрах и местах общественного питания.
Решения приняты на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в регионе, где последние несколько недель наблюдается снижение по числу заражений. В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь первым городом в стране, достигшим порога коллективного иммунитета.
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