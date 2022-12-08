Росздравнадзор проверит информацию о женщине, родившей у кабинета врача

Специалисты Росздравнадзора в Новосибирске проверяют сообщения о неоказании медицинской помощи беременной в местном роддоме. Об этом сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что женщина в июне в одном из роддомов Новосибирска родила уже мертвого ребенка. Она винит врачей в том, что они вовремя не выявили проблему с ребенком, у которого оказались узлы на пуповине, и не сделали ей операцию.