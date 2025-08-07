Россиянок предупредили о плачевных последствиях диеты со сливочным маслом

Популярная диета с употреблением большого количества сливочного масла, название которой переводится, как «низкое содержание углеводов и высокое содержание жиров», абсолютно точно вредна. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.

Диетолог объяснила, почему специи не помогут похудеть

Она пояснила, что смысл диеты заключается в замене источника энергии с углеводов на жиры, однако такой тип питания должен назначить врач.

Мизинова подчеркнула, что бесконтрольное соблюдение данной диеты чревато плачевными последствиями.

«Как только человек прекращает свою диету, он резко получает откат назад и начинает опять набирать вес», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что во время диеты необходимо менять пищевые привычки, чтобы избежать набора веса после её завершения, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС
