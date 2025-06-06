Ряд специй действительно поможет сжечь больше калорий, но их влияние незначительно без физических нагрузок. Об этом в беседе с НСН заявила диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Исследователи из Пенсильванского университета выяснили, что острая пища помогает набирать меньше калорий. В их эксперименте участников разделили на две группы: одна ела курицу и говядину без добавления паприки, а вторая с ней. Оказалось, что острые блюда люди потребляли медленнее, чем легкие, и съедали меньше, сообщил портал medicalxpress.com. Эксперт подтвердила, что некоторые приправы могут обладать жиросжигающим свойством.