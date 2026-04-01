Россиянам рассказали, над кем нельзя шутить 1 апреля
Разыгрывать 1 апреля тревожных людей, а также тех, кто плохо воспринимает юмор или находится в трудной жизненной ситуации, не стоит. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила психолог Наталья Наумова.
По её словам, несмотря на желание пошутить и повеселиться следует быть внимательными, так как неуместный розыгрыш может стать причиной конфликта и даже потере взаимоотношений с людьми.
Эксперт отметила, что также нужно быть аккуратными или вовсе воздержаться от шуток над детьми и пожилыми людьми.
«Но если такое уже случилось... нужно вовремя попросить прощения объяснить, что это была шутка, объяснить, что не было цели унизить, оскорбить», — заключила Наумова.
Ранее психолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что общение с токсичным коллегой стоит свести к минимуму и обсуждать только рабочие вопросы.
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке