Россиянам рассказали, над кем нельзя шутить 1 апреля

Разыгрывать 1 апреля тревожных людей, а также тех, кто плохо воспринимает юмор или находится в трудной жизненной ситуации, не стоит. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила психолог Наталья Наумова.

Укрепить или расстаться? Психолог назвала последствия флирта «на стороне»

По её словам, несмотря на желание пошутить и повеселиться следует быть внимательными, так как неуместный розыгрыш может стать причиной конфликта и даже потере взаимоотношений с людьми.

Эксперт отметила, что также нужно быть аккуратными или вовсе воздержаться от шуток над детьми и пожилыми людьми.

«Но если такое уже случилось... нужно вовремя попросить прощения объяснить, что это была шутка, объяснить, что не было цели унизить, оскорбить», — заключила Наумова.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что общение с токсичным коллегой стоит свести к минимуму и обсуждать только рабочие вопросы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
ТЕГИ:ПсихологиПсихологияРоссиянеюмор

Горячие новости

Все новости

партнеры