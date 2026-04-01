Не до смеха: Почему российские компании отказались от розыгрышей на 1 апреля
Игорь Березин заявил НСН, что в последние годы День смеха не очень отмечается, хотя раньше компании часто этот день использовали для акций и розыгрышей.
День смеха в России стали отмечать все реже, компании отказываются шутить и разыгрывать клиентов, заявил НСН президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин.
Несколько лет назад компании активно использовали первоапрельский маркетинг, выпуская фейковые новости об абсурдных новинках, создавая вирусные посты или разыгрывая клиентов в соцсетях. Популярные приемы включают анонс несуществующих гаджетов, переименование сервисов и шутливые «утечки» информации. Березин раскрыл, как бизнес зарабатывает на Дне смеха. Березин отметил, что в последние годы компании не очень часто используют этот день.
«Конечно, 1 апреля не входит в перечень больших поводов, по которым можно сильно активизировать спрос. Различные акции в этот день носят ограниченный эффект. В этом году совсем не до смеха в связи с новшествами в сфере ограничений, распространения рекламы и так далее. Массового характера розыгрыши не носят, юмор – это вообще дело аккуратное. Одно дело пошутить со своими друзьями, знакомыми, радиослушателями, например. В таком случае можно озвучить три новости и попросить угадать, какая из них является выдумкой. А акция в виде 99% скидки – это не так уж смешно, многим может не понравиться. Мы наблюдаем аккуратность у российских компаний. Например, 8 Марта – это все-таки большое событие для бизнеса, маркетинговый эффект может растягиваться на неделю. От одного дня эффекта не будет, скорее всего», - отметил он.
По его словам, пик маркетинговых активностей на День смеха пришелся на 2018-2019 годы.
«В последние годы этот праздник не очень отмечается, а вот в 2018-2019 годы компании часто этот день использовали, после 2020 года праздник не стал таким смешным, так как всех закрыли по домам накануне апреля как раз», - рассказал он.
