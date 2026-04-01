Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне
Белоруссия не желает войны, но готова ответить, если возникнет угроза конфликта. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Подводя итоги комплексной проверки Вооруженных Сил страны, он указал, что если все поймут, что белорусская армия готова воевать, то её будут бояться и «сюда никто не полезет».
«Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать», - заключил лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что власти республикик не допустят повторения событий 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
