Трамп заявил, что Иран запросил у США режим прекращения огня
1 апреля 202616:22
Власти Ирана обратились к администрации США с просьбой о прекращении огня. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что Вашингтон рассмотрит этот вопрос после того, как Ормузский пролив «будет открыт и свободен».
«До тех пор мы будем уничтожать Иран или, как говорят, отбрасывать его в каменный век», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что Соединённым Штатам Америки удалось добиться смены власти в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
