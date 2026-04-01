Трамп заявил, что Иран запросил у США режим прекращения огня

Власти Ирана обратились к администрации США с просьбой о прекращении огня. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что Вашингтон рассмотрит этот вопрос после того, как Ормузский пролив «будет открыт и свободен».

«До тех пор мы будем уничтожать Иран или, как говорят, отбрасывать его в каменный век», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Соединённым Штатам Америки удалось добиться смены власти в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

