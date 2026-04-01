«Жду обмена»: Супруга обвиняемого в США российского хакера просит помощи у РФ
Любовь Ангелова заявила НСН, что ее супруг действительно был в ДНР, так что она всерьез переживает, что США могут выдать его Украине в ответ на их запрос.
Супруга российского хакера Ильи Ангелова, которого хотят приговорить к тюремному заключению в США, Любовь поделилась с НСН, что надеется на то, что Россия сможет обменять ее мужа, и переживает за возможную его экстрадицию из США на Украину.
Основателя хакерской группировки Mario Kart Илью Ангелова хотят приговорить в США к 61 месяцу заключения по делу о кибермошенничестве, в результате которого 72 американским компаниям, включая предприятия в Детройте, Рочестер-Хиллз и Сагино, был причинен ущерб в размере $14 млн, пишет РБК. О сроке для Ангелова просит американская прокуратура. В октябре 2023 года Ангелов сам признал вину и согласился возместить потери потерпевшим. Сейчас выдачи российского хакера добивается Украина. Украинские власти подозревают, что он был причастен к работе на военные структуры ДНР. Супруга Ангелова, сейчас проживающая в Детройте, рассказала НСН подробности дела.
«Он получил 61 месяц. В ДНР он действительно ездил, но я не знаю, чем он там занимался. Когда все это случилось, мы были в Дубае. Там ему что-то пришло на почту, что-то о том, что ФБР получили доступ к его телефону. Он нашел адвоката, позвонил, консультировался. Адвокат предложил ему созвониться с американскими службами. На созвоне были еще и ФБР. Однако они ему сообщили, что все равно его арестуют. В итоге мы из Дубая вывезли его в Лондон. Там мы ждали решение Госдепа США, и потом из Лондона его вывезли в США, так как ему сказали, что выхода уже нет. Там уже он был помещен под домашний арест. Это все было в 2023 году», - рассказала она.
Также Любовь Ангелова поделилась, что оценивает риски выдачи ее супруга на Украину как довольно высокие и раскрыла, что уже обратилась в российское консульство за помощью.
«Что касается экстрадиции на Украину, то, я думаю, что риски большие. Я обращалась в российское консульство в Детройте за помощью. Там есть женщина, Татьяна, она приняла наше заявление с моим запросом на обмен моего мужа. Так что она занимается этим. Я, конечно, надеюсь, что Россия его обменяет», - рассказала она.
По данным РБК, в 2017–2021 годах Ангелов под псевдонимами milan и okart управлял базировавшейся в России группировкой Mario Kart. По версии прокуратуры США, это был «хорошо организованный бизнес», выстроенный вокруг продажи доступа к зараженным устройствам. Обвинение считает, что Ангелов и его сообщники создали сеть скомпрометированных компьютеров («ботнет») за счет массовых спам-рассылок вредоносных файлов, отмечает «Радиоточка НСН».
