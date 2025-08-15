Россиянам рассказали, сколько картофеля можно есть без вреда для здоровья
Учёные из Гарвардского университета выяснили, что употребление более трёх порций картофеля фри в неделю повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила сайту aif.ru, что это связано именно со способом приготовления.
По её словам, жарка во фритюре приводит к образованию канцерогенов, усиливает окислительный стресс и разрушает клетчатку. В результе ухудшается чувствительность к инсулину, замедляется пищеварение и ускоряется усвоение глюкозы.
Эксперт указал, что для снижения рисков заболевания лучше выбрать варёный или запеченный картофель, в сочетании с зеленью и овощами. Также можно готовить пюре, калорийность которого, несмотря на масло и молоко, составит от 130 ккал до 200 ккал.
«Картофель в сбалансированном рационе мы не исключаем... Можно употреблять до 200 г картофеля (не жареного) хоть каждый день, если не стоит цель коррекции веса», - заключила Залетова.
Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева заявила, что появления изжоги провоцируют жирные сорта мяса и птицы, а также сало, жирная рыба и острые соусы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, сколько картофеля можно есть без вреда для здоровья
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до пяти человек
- Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее
- Глухих тоже штрафовать? Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
- Американист предсказал цвет галстука, в котором Трамп встретится с Путиным
- Названы три причины кризиса на рынке недвижимости
- Россияне получат больше: В ФНПР объяснили новые ограничения для курьеров
- Россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир в 2025 году
- С Трампом на Аляску поедут госсекретарь и директор ЦРУ
- Без лишних аккордов: Как Виктору Цою удалось сочинить «вечно молодые» песни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru