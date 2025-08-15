Россиянам рассказали, сколько картофеля можно есть без вреда для здоровья

По её словам, жарка во фритюре приводит к образованию канцерогенов, усиливает окислительный стресс и разрушает клетчатку. В результе ухудшается чувствительность к инсулину, замедляется пищеварение и ускоряется усвоение глюкозы.

Эксперт указал, что для снижения рисков заболевания лучше выбрать варёный или запеченный картофель, в сочетании с зеленью и овощами. Также можно готовить пюре, калорийность которого, несмотря на масло и молоко, составит от 130 ккал до 200 ккал.

«Картофель в сбалансированном рационе мы не исключаем... Можно употреблять до 200 г картофеля (не жареного) хоть каждый день, если не стоит цель коррекции веса», - заключила Залетова.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева заявила, что появления изжоги провоцируют жирные сорта мяса и птицы, а также сало, жирная рыба и острые соусы, сообщает RT.

