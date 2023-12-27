Россиянам рассказали об особенностях хранения салатов

Большинство салатов могут безопасно храниться в холодильнике при температуре +2...+6 °C не больше 18 часов, а после заправки — только 12. Речь идёт о блюдах, в состав которых входят сырые овощи или фрукты, мясо, птица, копчёные изделия, салаты и винегреты из варёных овощей.

Такие данные привела доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. Она рассказала Life.ru об особенностях хранения новогодних блюд.

Например, салаты из консервированных овощей или варёных яиц после заправки, согласно правилам, могут храниться только шесть часов. Салаты с использованием морепродуктов без заправки — до 12 часов. Дольше могу храниться салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — до 36 часов.